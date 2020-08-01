Thursday , 6 August 2020
Naxcivan

Авиатехника Турции доставлена в Нахчыван

В Нахчыван прибыла группа военнослужащих и авиационная техника Вооруженных сил Турции, задействованная в совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учениях с боевой стрельбой Азербайджана и Турции.

Как сообщает NakhchivanToday, на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии в ходе церемонии торжественной встречи задействованных в учениях военнослужащих, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Доставленные грузовыми самолетами транспортные, боевые и ударные вертолеты ВС Турции приводятся в состояние готовности к летно-тактическим учениям на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии.

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