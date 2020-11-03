Tuesday , 3 November 2020
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Армения вновь нарушила режим прекращения огня на государственной границе

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.
3 ноября с 00:25 по 04:45 с территории Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана.

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