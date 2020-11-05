Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе

Подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

С вечера 4 ноября до 04:40 5 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.