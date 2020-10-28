Wednesday , 28 October 2020
Naxcivan

Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

28 октября ночью и утром в разное время, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.
Так, с территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана.
С 07.35 до 09.00 утра противник также обстрелял территорию Агджабединского района.

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