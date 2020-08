Армяне пытаются воспользоваться и захватить информации азербайджанских пользователей смартфонов – следуйте этим правилам!

После того как наша армия нанесла сокрушительные удары по армянским вооруженным силам в направлении азербайджано-армянской границы, армяне прибегали к различным уловкам и провокациям в жажду мести. Одним из них является попытка захвата данных (информации) азербайджанских пользователей смартфонов.

Согласно по информации NakhchivanToday.com, противник пытается осуществить еще одно коварное намерение через смартфоны и мобильные платформы. Поэтому наши граждане, которые являются пользователями смартфонов и активно используют различные мобильные приложения, должны быть предельно осторожны в этом вопросе и строго следовать следующим рекомендациям:

Армяне спрашивают наших граждан на азербайджанском и турецком языках: «Что происходит в Азербайджане?». Пользователи могут получать сообщения от номеров: 050-558-28-81, 055-229-84-93 и +905395070681. Поэтому, пожалуйста, не отвечайте на сообщения, которые могут поступать с этих номеров. Поскольку враг получает такую информацию, изучает планы Азербайджана и использует ее против Азербайджана.

Рекомендуется удалить следующие программы, расположенные в центре города Еревана. Потому что при загрузке этих приложений они могут подключаться к памяти устройства и сетевым данным, а также к камере и микрофону, собирать информацию на телефоне и использовать ее с безобразными намерениями. Рекомендуемые для удаления являются следующии программы:

“SnowBall effect”, “HoloEgg”, “Spiders Escape 3D”, “Mouse In Maze”, “VPN99”, “Shop Dog”, “Scrubfly”, “IFO”, “Varpet”, “Clipeo”, “Woo”, “Tunemoji”, “Sounds True”, ” Blue Lemon”, “PingBing”, “Trymeet”, “Yapp video calls and chat”, “Soon”, “My Coach Velo”, “Super Simon Says”, “IQ Test 2014”, “Balls-Calming games”, “Muzzle Puzzle”, “Smasher Mix”, “Wheels ON”, “The Magic of Craystals”, “Snapchat”, “PicsArt” и “Zangi Private Messanger”.