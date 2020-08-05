В праздничные дни для участвующих в учениях военнослужащих был организован отдых – ФОТО

В праздничные и выходные дни для военнослужащих Вооруженных Сил Турции, участвующих в азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учениях с боевой стрельбой, был организован плодотворный отдых.

Об этом передает NAKHCİVANTODAY со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Военнослужащие Вооруженных Сил Турции посетили историко-культурные места Нахчыванской Автономной Республики, религиозно-культурный комплекс «Асхаби-Кахф», озеро Батабат, Шахбузский государственный природный заповедник.

Во время прогулки турецкие военнослужащие ознакомились с социальными и бытовыми условиями личного состава, вооружением и военной техникой воинской части Отдельной общевойсковой армии, пообедали с нашими солдатами.