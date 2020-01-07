Гандзасарский монастырский комплекс-Фото

На северо-западе от города Ханкенди Нагорного Карабаха на высоком крутом плоскогорье, в объятиях гор, покрытых густыми зелеными лесами, возвышается красивый храм. Это памятник архитектуры средневековья – знаменитый храм Гандзасар, отражающий искусство строительства древней Албании. Строительство храма было начато в 1216 году по приказу одного из правителей Ашагы Хача князя Гасана Джалала из рода Мехранидов, и было закончено в 1238 году. В 1240 году стал священным и был отдан в пользование. Это также была гробница албанских католикосов, родовая гробница правителей и гробница предков Гасана Джалала. Точнее это был монастырь, позже ставший главным центром Гандзасарской албанской культуры. В монастыре была резиденция католикосов албанской церкви, школа и другие учебные заведения. В храме были похоронены сам Гасан Джалал.

Палатка храма, круглая изнутри, была разделена постройками. В ней было просторно и светло. В комплекс монастыря также входят подсобные здания разных размеров.

Исследователи храма считают, что, возвышая комплекс на остатках старого, вследствие некоторых причин разрушенного албанского храма идолопоклонства, были восстановлены некоторые старые здания.

Гандзасарский монастырский комплекс, являющийся жемчужиной албанской культуры, попав в руки Армянской церкви в XIX веке, превратился в «армянский» храм. Дело в том, что после того как Кавказ был присоединен к царской России, вслед за этим Русская Православная Церковь в 1836 году упразднила Албанскую Автокефальную Церковь, передав все ее имущество, храмы, священные книги, рукописи и архивы Армянской церкви. Таким образом, многие храмы, в том числе и Гандзасарский комплекс – резиденция албанских патриархов, перешли к Армянской церкви.

В настоящее время армяне преподносят миру Гандзасарский монастырь, находящийся под оккупацией Вооруженных сил Армении, как армянский монастырский комплекс «Ганзасар».