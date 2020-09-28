Два школьника погибли в результате агрессии вооруженных сил Армении

В результате обстрела азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении 27 сентября в городе Нафталан погибла целая семья.

Как сообщает Report, двое из жертв этой агрессии – школьники. Шахрияр Гурбанов, 2007 года рождения и его двоюродная сестра Фидан Гурбанова, 2006 года рождения учились в школе села Гашалты Гарагоюнлу им. З.Рустамова, расположенного в городе Нафталан.

Со вчерашнего дня армянская сторона грубо нарушает нормы и принципы международного права и Женевские конвенции 1949 года, целенаправленно нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре Азербайджана.

“Руководство и сотрудники Министерства образования Азербайджана выражают соболезнования в связи с гибелью всех наших соотечественников, в том числе семьи и учеников в городе Нафталан, погибших в результате армянской агрессии.

Мы желаем успехов нашим воинам, пишущим сегодняшнюю историю и являющимся предметом гордости в освобождении наших земель от оккупации!”, – заявили в Министерстве образования.