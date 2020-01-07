Крепость Лев-Фото

Среди горных крепостей Кельбаджарского района самой величественной является крепость Лев. Крепость была построена на территории села Ганлыкенд на склоне лесистой высокой горы в 600 метрах от правого берега реки Лев. Крепость, окруженная с трех сторон отвесной скалой и пропастями, имеет продолговатую, в соответствии с горным рельефом сложную планировку. Только по узкой тропинке, проложенной по северо-западной стороне, можно добраться до единственного входа на северо-западной окраине крепости. Внутренняя длина крепости около 90 м., а ширина между 3,5-4,0 м. Его внутренняя крепость находится на юго-западной высокой стороне крепости. Крепостные стены укреплены несколькими полукруглыми башнями. А единственные крепостные ворота расположены между двумя круглыми башнями. Средняя толщина крепостных стен 1,3 м. Внутри крепости остались развалины строений, водоемов, вырытых внутри скалы, продовольственных пакгаузов и т.д. Крепость Лев входила в систему сторожевых башен и маленьких спутниковых крепостей, расположенных в окружающих ее горах. Одна из этих гор сохранила название крепости, расположенной на ее вершине – Гаравул (караул, охрана). С горы Гаравул видна другая крепость – Джомард. Крепость Лев – памятник XIII-XIV вв.

В настоящее время находится под оккупацией Вооруженных сил Армении.