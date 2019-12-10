Wednesday , 18 December 2019
Naxcivan

Мечеть Гаджи Новруз Али-бека. Город Иреван

Мечеть Гаджи Новруз Али-бека в городе Иреван была построена во второй половине XVIII в. неким Гара Сеидом. Мечеть, находившаяся в квартале Гаджи Новруз Али Демирбулагского массива города, была названа соответственно кварталу, в котором она находилась – мечеть Гаджи Новруз Али. До начала XX в. в этом квартале не проживало ни одного армянина. В 30-е годы XX в. эта одноминаретная мечеть была полностью разрушена армянскими вандалами.

Check Also

Мечеть Тепебашинская. Город Иреван

По некоторым сведениям, эту мечеть построил член Иреванской городской управы, потомок ханского рода, Аббасгулу хан …

NakhchivanToday.com 2019