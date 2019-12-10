Мечеть Гаджи Новруз Али-бека. Город Иреван

Мечеть Гаджи Новруз Али-бека в городе Иреван была построена во второй половине XVIII в. неким Гара Сеидом. Мечеть, находившаяся в квартале Гаджи Новруз Али Демирбулагского массива города, была названа соответственно кварталу, в котором она находилась – мечеть Гаджи Новруз Али. До начала XX в. в этом квартале не проживало ни одного армянина. В 30-е годы XX в. эта одноминаретная мечеть была полностью разрушена армянскими вандалами.

