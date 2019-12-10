После того, как османские войска в 1724 году вновь завоевали Иреван, турецкий полководец Раджаб паша осуществил ряд мер, направленных на развитие города. По его приказу в 1725 году в Иреванской крепости была возведена новая мечеть, названная в его честь – т.е. мечеть «Раджаб паша». Эта мечеть имела форму правильного параллелепипеда и сферический купол, она была украшена геометрическим орнаментом в восточном стиле. После захвата 1 октября 1827 года русскими войсками Иревана, с купола мечети «Раджаб паша» на следующий же день были сняты полумесяц со звездой, а на их место был водружен крест. Был также установлен церковный колокол, и, таким образом, мечеть «Раджаб паша» превратилась в православную церковь. Впоследствии в ее внешнем виде были произведены изменения: к фасаду были добавлены цилиндрические столбы, кровля была покрыта, и, таким образом, мечеть приобрела вид христианского храма.

В 1930-х гг. мечеть «Раджаб паша» стала жертвой генерального плана города Иреван.