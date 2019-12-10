Мечеть Тепебашинская. Город Иреван

По некоторым сведениям, эту мечеть построил член Иреванской городской управы, потомок ханского рода, Аббасгулу хан Иреванский. Его дом также находился в этом квартале. Несмотря на то, что в настоящее время дом Аббасгулу хана почти разрушен, армяне все еще называют его «Домом хана».

Минарет мечети, расположенной в населенном квартале Тепебаши, в 1960 г. был разрушен. В настоящее время в мечети, толщина стен которых составляет 1,5 метра, в комнате имама, проживает армянская семья. В окрестности мечети находилась чайхана, в которой мусульмане собирались на чаепития. В настоящее время и этой чайханы уже не существует. Во дворе и в окрестностях мечети армяне понастроили самостроев.