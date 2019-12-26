Нынешняя Армения (Западный Азербайджан)

На территории нынешней Армении, являющейся исторической азербайджанской землей, находились многочисленные историко-архитектурные памятники, караван-сараи, дворцы, мечети, мавзолеи, кладбища, гробницы, надгробные памятники и т.д. Путешественники, искусствоведы, археологи, художники в своих произведениях дали обширную информацию о Ханском дворце, мечетях, караван-сараях города Иреван. Согласно официальным сведениям в начале XX в. на территории Иреванской губернии находилось 310 мечетей, каждая из которых являлась архитектурным произведением.

После создания в 1918 г. на исторических азербайджанских землях первого армянского государства – Республики Армения, армяне начали варварски с применением вандализма разрушать и стирать с лица земли азербайджанское материально-культурное наследие. Все исторические памятники Иреванской крепости, в том числе Ханский дворец и величественная мечеть Сардар (Аббас-Мирза), были уничтожены. В наши дни на территории Армении остались лишь два азербайджанских историко-архитектурных памятника, один из них – Гёй мечеть (Голубая мечеть) в городе Иреван, которую армяне выдают за «персидскую мечеть», а вторая – находящийся недалеко от Иревана мавзолей Эмир Саада, который выдают за «туркменский памятник».

Армянским правительством было принято решение не охранять азербайджанские кладбища в связи с тем, что они «не представляют какого-либо значения». Армянские вандалы разрушили все до единого азербайджанские кладбища.

Наряду с тем, что армянские вандалы стерли следы азербайджанцев с их историко-этнических земель, они также учинили геноцид против азербайджанских топонимов.

Армяне, представляющие себя миру в качестве «древнего», «культурного» народа, на самом же деле показывают «пример» настоящего варварства и вандализма по отношению к культурному наследию азербайджанцев.

