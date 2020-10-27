Обстановка на фронте по состоянию на 27 октября

В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

Боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были пресечены, и он был отброшен назад, неся потери.

В результате мер, принятых Азербайджанской Армией, был уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых также находится начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян.

На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 4 Д-30 и 3 Д-20 гаубицы-пушки, 1 ЗРК «Оса-АКМ», 1 РСЗО БМ-21 «Град», 1 радиолокационная станция и 6 единиц автомобильной техники противника.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.