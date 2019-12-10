Памятник Агуди находится в селе Агуди Сисианского района (бывший округ Гаракилсе Зангезурского уезда), в 5 км от города Сисиан, на окраине дороги Агуди-Сисиан. Надгробный памятник Агуди был построен в VII в. Этот огромный надгробный памятник, имеющий 1400-летнюю историю, дошел до наших дней. Памятник Агуди имеет трехступенчатую, а вернее, трехэтажную конфигурацию. Первый этаж напоминает широкую площадку. В нижней части этой площадки находится маленькая аркообразная пещера с двумя входными дверьми. До последнего времени вокруг этой площадки были сохранены признаки обнесенных небольшой изгородью и разрушенных захоронений. Второй этаж состоит из двух четырехугольных колонн, находящихся по бокам и восьмиугольной колонны посередине. Обе боковые колонны соединены с центральной колонной аркообразной кладкой. Третий этаж памятника состоит из трех архитектурных прекрасно исполненных колонн. Село Агуди – одно из старинных азербайджанских сел Сисианского района. Согласно постановлению парламента Армении, название села Агуди было переименовано в Агиту. В настоящее время армяне пытаются представить этот памятник как древний армянский памятник.