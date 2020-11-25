Wednesday , 25 November 2020
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Подразделения Азербайджанской Армии вошли в Кельбаджарский район

Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.
Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.
В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Кельбаджара.

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