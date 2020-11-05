Последняя обстановка на фронте по состоянию на 5 ноября

В течение дня 4 ноября и в ночь на 5 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронта.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.