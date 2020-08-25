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Представляем боевые средства, изъятые у армянского диверсанта-Фото

У командира диверсионно-разведывательной группы вооружённых сил  Армении, предпринявшей попытку провокации в направлении Геранбойского района фронта 23 августа в районе 05:45, был обнаружен ряд боевых средств и личных вещей.
Представляем предметы, изъятые у командира армянской диверсионной группы, старшего лейтенанта Гургена Алавердяна.

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