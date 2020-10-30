Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Худавердили, Гурбантепе, Шахвеледли, Хубьярлы Джебраильского района, села Аладин, Веджнели Зангиланского района, села Кавдадыг, Мемер, Моллалы Губадлинского района.
Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!
Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал в своем официальном аккаунте в Twitter.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 9 сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов
Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Худавердили, Гурбантепе, Шахвеледли, Хубьярлы Джебраильского района, села Аладин, Веджнели Зангиланского района, села Кавдадыг, Мемер, Моллалы Губадлинского района.