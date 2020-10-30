Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 9 сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов

Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Худавердили, Гурбантепе, Шахвеледли, Хубьярлы Джебраильского района, села Аладин, Веджнели Зангиланского района, села Кавдадыг, Мемер, Моллалы Губадлинского района.

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!

Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал в своем официальном аккаунте в Twitter.