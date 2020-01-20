Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января (ФОТО)

20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января.

Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового военного оркестра министерства обороны прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

В церемонии посещения Аллеи шехидов приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов и руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.