Противник подвергает обстрелу села Тертера

6 ноября с 08:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, села Газьян и Гусанли этого района.

Подразделения Азербайджанской Армии предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек противника.

В течение ночи противник также подвергал артиллерийскому обстрелу село Тапгарагоюнлу Геранбойского района.