Friday , 6 November 2020
Naxcivan

Противник подвергает обстрелу села Тертера

6 ноября с 08:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, села Газьян и Гусанли этого района.
Подразделения Азербайджанской Армии предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек противника.
В течение ночи противник также подвергал артиллерийскому обстрелу село Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

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