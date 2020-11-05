Противник подвергает обстрелу села Тертерского и Агдамского районов

5 ноября с 14:40 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, село Сахлеабад этого района, а также села Гаджитуралы и Афатли Агдамского района.

Подразделения Азербайджанской Армии предпринимают ответные меры против огневых точек противника.