5 ноября с 14:40 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, село Сахлеабад этого района, а также села Гаджитуралы и Афатли Агдамского района.
Подразделения Азербайджанской Армии предпринимают ответные меры против огневых точек противника.
Противник подвергает обстрелу села Тертерского и Агдамского районов
5 ноября с 14:40 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, село Сахлеабад этого района, а также села Гаджитуралы и Афатли Агдамского района.