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Противник подвергает обстрелу села Тертерского и Агдамского районов

5 ноября с 14:40 подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, село Сахлеабад этого района, а также села Гаджитуралы и Афатли Агдамского района.
Подразделения Азербайджанской Армии предпринимают ответные меры против огневых точек противника.

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