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Противник подвергает обстрелу территорию Тертерского и Агджабединского районов

4 ноября с 08:05 подразделения вооруженных сил Армении периодически подвергают артиллерийскому обстрелу села Гусанли и Газьян Тертерского района, а также села Гаджилар, Гараханлы и Боят Агджабединского района.
Подразделения Азербайджанской Армии предпринимают адекватные ответные меры.

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