Wednesday , 18 December 2019
Naxcivan

Святилище Агадеде

Святилище Агадеде, являющееся самым уважаемым местом поклонения Зангезурской области в 1950-1980 гг., располагалось в окружении сел Улуханлы, Габилькенд, Сеидкенд, Сарванлар, вблизи села Гулуджан, на берегу реки Гарасу. Сюда наряду с мусульманами, приходили и христиане.

До 1950-х годов здесь была только одна могила, люди посещали ее как святыню. Говорят, по ночам здесь горел свет, а когда кто-то приближался, он исчезал. В 1950 году здесь построили здание. Вокруг здания были сожженные деревья. Люди брали с этих деревьев уголь, использовали для исцеления.

Постепенно вокруг этого святилища образовалось кладбище, жители окрестных сел и даже города Иреван стали хоронить здесь своих близких. К сожалению, после геноцида тюрков Западного Азербайджана 1988 года, это святилище также было разрушено армянами.

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