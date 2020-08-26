Wednesday , 26 August 2020
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Состоялась церемония открытия международного конкурса «Кубок моря» – ВИДЕО

25 августа на базе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась церемония открытия международного конкурса «Кубок моря».
В мероприятии приняли участие Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и другие гости.
Вначале гости, возложив цветы к установленному перед штабом ВМС памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память.
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник З. Гасанов поприветствовал участников и гостей церемонии и объявил международный конкурс «Кубок моря» открытым.
Министр обороны России генерал армии С. Шойгу поблагодарил за организацию мероприятия на высоком уровне.

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