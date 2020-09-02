Средства поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам на 1 сентября

На 1 сентября текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 113.414.815,17 манат, 213.577,88 долларов США, 18.341,0 евро и 5000,0 рублей.

Фонд помощи Вооруженным Силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года номер 755.