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Средства поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам на 1 сентября

На 1 сентября текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 113.414.815,17 манат, 213.577,88 долларов США, 18.341,0  евро и 5000,0 рублей.
Фонд помощи Вооруженным Силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года номер 755.

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