Tuesday , 3 November 2020
Naxcivan

Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника на Зангиланском направлении

2 ноября на государственной границе с Арменией в направлении Зангиланского района Азербайджанской Республики была пресечена очередная провокация противника.
Была ликвидирована разведывательно-диверсионная группа противника, атаковавшая наши подразделения с территории Армении и попытавшая овладеть выгодными высотами у государственной границы,.
Противник был вынужден отступить, оставив на местности боевые потери и боеприпасы.

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