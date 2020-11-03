Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника на Зангиланском направлении

2 ноября на государственной границе с Арменией в направлении Зангиланского района Азербайджанской Республики была пресечена очередная провокация противника.

Была ликвидирована разведывательно-диверсионная группа противника, атаковавшая наши подразделения с территории Армении и попытавшая овладеть выгодными высотами у государственной границы,.

Противник был вынужден отступить, оставив на местности боевые потери и боеприпасы.