ХОДЖАЛИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ (ФОТО)

Один из древних стоянок человека на территории Азербайджанской Республики и богатый историческими памятниками Ходжалы, 26 ноября 1991 году получил статус района.

Площадь территории района составляла 0,97 км2, а население 24417 человек. Район состоял из 1 города, 2 поселков и 50 селений. Накануне оккупации со стороны Армении население Ходжалы составляло 7 тысяч человек.

Армянские бандитские формирования при поддержки 366 механизированного мотострелкового полка Министерства обороны Российской Федерации устроили невиданный в ХХ веке геноцид. 25 февраля 1992 года, вечером в 21-00 армянские вооруженные формирования, 366 полк (три батальона), а также привезенные из за рубежа наемники напали на Ходжалы.

В результате военной агрессии было убито 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков. Более 1000 мирных жителей, в том числе 76 ребенка, получив ранения разной степени, стали инвалидами. 1275 человек были взяты в плен, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обеих родителей, 130 детей потеряли одного родителя, 56 человек были убиты с особой жестокостью: они были сожжены заживо, с них сняли кожу, у них выкололи глаза, отрубили головы, у беременных женщин были проколоты животы.

Являвшийся свидетелем этих событий руководитель специального отдела № 02270 366 полка Владимир Савельев, в отчете адресованном Главному Разведовательному Управлению при Генеральном штабе Министерстве обороны Российской Федерации, признал факт геноцида, совершенного против Азербайджанского народа:

“Я не смог оказать помощь восьми-девятилетней девочке, получившей пулевое ранение. С того дня я боюсь божьей кары. Проклятые дни сменяли друг друга».

По видеолентам, снятым азербайджанскими журналистами Сеидага Мовсунлу и Чингизом Мустафаевым, можно установить, что среди убитых большинство составляли дети от 2 до 15 лет. Бывший свидетелем событий французский журналист Жан Ив Юнет писал :

Я много слышал о войнах, о жестокости немецких фашистов, но армяне превзошли их, убивая 5-6-летних детей, мирное население.

10 марта 1992 года Министр внутренних дел Российской Федерации Ерин направил письмо Президенту Российской Федерации Б.Ельцину с просьбой о встречи и добавил к письму кассеты, о событиях в Ходжалы. Генерал Ерин писал:

“В Ходжалы были расстреляны дети, женщины и старики. У убитых были сняты кожи с головы».

В видеокассете были отмечены преступления 366-го полка. После просмотра видеокассет Б. Ельцин подписал специальное распоряжение (0219/21-ОD-1992.III.12), запрещающее для просмотра эти видеокадры на территории Российской Федерации.

Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев 1 марта 1994 года издал специальный указ о Ходжалинском геноциде. Решением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 26 февраля был объявлен днем “Ходжалинского геноцида и национальной скорби” и об этом были поставлены в известность все международные организации. В соответствии с этим решением Милли Меджлиса и указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 25 февраля 1997 года каждый год 26 февраля, в 17.00 на территории Азербайджанской Республики объявляется минута молчания в знак уважения к памяти жертв Ходжалинского геноцида.

В 2009 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдар Алиева, руководителя представительства фонда в Российской Федерации Лейлы Алиевой была организована Международная пропагандистская и информационная кампания «справедливость Ходжалы». В связи с организованной по инициативе Лейлы Алиевой кампании «Справедливость Ходжалы» Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 13 февраля 2014 года подписал специальное распоряжение о проведение мероприятий. Благодаря успешной пропагандисткой кампании, проводимой в последние годы на международной арене, парламенты многих стран, узнав правду о преступлениях совершенных в Ходжалы против азербайджанского народа, признали факт геноцида.