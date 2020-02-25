ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД(ФОТО)

Начавшийся с 1988 года безосновательный нагорно-карабахский конфликт, бушующая на азербайджанских территориях армянская реакция и горькие мучения безвинного азербайджанского населения, ставшего жертвой этой реакции, к сожалению, были встречены равнодушным молчанием со стороны руководства бывшего СССР и цивилизованного мира.

Вдохновившись и воспользовавшись подобной ситуацией, армяне приступили к последовательному продолжению против азербайджанцев политики геноцида и совершению невиданных в истории преступлений. Вооруженными силами Армении были оккупированы 20 процентов территории Азербайджана, в том числе 7 районов вокруг Нагорного Карабаха – Кельбаджар, Лачин, Агдам, Физули, Джебраил, Губадлы и Зангилан. Более одного миллиона азербайджанцев были варварски изгнаны с исконных земель, десятки тысяч людей были убиты, стали инвалидами, были взяты в плен. Были сровнены с землей, став жертвами невиданного армянского вандализма, сотни жилищ, тысячи культурных, образовательных и здравоохранительные учреждений, памятников культуры и истории, мечетей, мест поклонения, кладбищ. Трагедии, учиненные в первые годы конфликта армянскими вооруженными бандитами в селах Нагорного Карабаха Кяркиджахан, Мешали, Гушчулар, Гарадаглы, Агдабан и других селах, где проживали азербайджанцы, и, наконец, геноцид в Ходжалы, являются преступлениями и навсегда останутся черным пятном на совести «обездоленных и многострадальных армян».

Ходжалинская трагедия является одним из чудовищных преступлений XX века, которое было совершено в отношении азербайджанского народа армянами – авторами шовинистской политики по созданию «Великой Армении» и моноэтнического государства. В конце XX века армянские захватчики, в результате своей безнаказанности того, что до сих пор мировой общественностью и международными организациями не были осознаны, осуждены и предотвращены их преступления, продолжили начатый в 1905 году захват азербайджанских земель, совершив чудовищные зверства, преступления против человечности.

Ночью 26 февраля 1992 года, которая была вписана в историю Азербайджана кровавыми буквами, армянские вооруженные силы при помощи техники и военных располагавшегося в городе Ханкенди еще в период СССР 366-го мотострелкового полка, значительная часть личного состава которого состояла из армян, сровняли с землей древний город Ходжалы.

Сначала Ходжалы был разрушен в результате интенсивного обстрела из пушек и другой военной техники. На территории города начались пожары. Затем с нескольких направлений в город вторглись пехотинцы, учинившие жестокую расправу над выжившими жителями.

В тот день в течение короткого времени армянские вооруженные группы жестоко, со зверскими пытками уничтожили 613 мирных жителей, а 421 нанесли тяжелые увечья.

Мирные жители, которым удалось вырваться из окружения, с особой жестокостью были убиты в лесах устроившими засаду армянскими военными. Озверевшие палачи снимали с людей скальпы, отрезали им различные части тела, выкалывали глаза младенцам, распарывали животы беременным женщинам, живьем закапывали людей в землю или же сжигали их, а часть трупов была ими заминирована.

В этот период 1275 человек пропали без вести и были взяты в плен, город с 10-тысячным населением был разгромлен, строения были разрушены и сожжены. Судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, неизвестна до сих пор. В результате трагедии более тысячи человек из числа мирного населения стали инвалидами, получив пулевые ранения различной степени тяжести. В числе убитых было 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков. 487 человек стали калеками, среди них 76 подростков.

В результате этого военно-политического преступления 8 семей было уничтожено полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей – одного родителя. 56 человек были сожжены заживо.

По словам Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, сказанным в обращении к азербайджанскому народу по случаю годовщины Ходжалинского геноцида, «без всякой военной необходимости сотни мирных жителей были убиты с не имеющей аналогов в истории жестокостью, а их трупы были подвергнуты надругательствам. Были уничтожены дети, женщины, старики, целые семьи. В конце XX века произошло одно из тяжелейших преступлений не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. По своей тяжести, варварству и жестокости Ходжалинская трагедия занимает среди преступлений, совершенных против человечества, особое место».

Трудно представить, что подобные варварства, не имеющие аналогов в истории, были совершены людьми, в конце XX века и на глазах у всего мира!



Наряду с проявлением политики террора против государственной независимости и территориальной целостности Азербайджана, этот акт массовой и беспощадной бойни является жестоким преступлением не только против азербайджанцев, но и против человечности в целом. Совершив этот геноцид в Ходжалы, армянские националисты преследовали цель запугать азербайджанский народ, не желающий отдавать захватчикам свои земли, сломить его волю к борьбе и уничтожить.

Операцией по нападению на город Ходжалы руководили командир 2-го батальона 366-го полка Сейран Оганян, командир 3-го батальона Евгений Набоких, начальник штаба 1-го батальона Валерий Читчян. К операции были привлечены более 90 танков, боевых машин и другая военная техника. В геноциде мирного населения принимали активное участие военнослужащие полка Славик Арутюнян, Андрей Ишханян, Сергей Бегларян, Мовсес Акопян, Григорий Кисебекян, Вачик Мирзоян, Вачаган Айриян, Александр Айрапетян и другие, из членов армянских вооруженных формирований – Каро Петросян, Сейран Тумасян, Валерик Григорян и другие. Выяснилось, что в числе учинивших жестокую расправу над мирным населением в Ходжалы были начальник отдела внутренних дел города Ханкенди Армо Абрамян, начальник отдела внутренних дел Аскеранского района Маврик Гукасян, его заместитель Шаген Барсегян, председатель армянского народного фронта в Нагорном Карабахе Виталий Баласанян, начальник городской тюрьмы в Ханкенди Сержик Кочарян и другие.

С.Оганян, бывший в период совершения геноцида в Ходжалы майором, ныне носит генеральские погоны и является министром обороны Республики Армения. Ряд других участников этого преступления также занимает различные должности при марионеточном режиме, созданном Арменией, и в государственных органах Армении.

В Резолюции 96 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года указывается, что геноцид, своим непризнанием права на жизнь групп людей, оскорбляет человеческое достоинство, лишает человечество созданных людьми материальных и духовных ценностей. Подобные действия полностью противоречат целям и задачам ООН. В Конвенции «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него», принятой Резолюцией 260 Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года, и вступившей в силу в 1961 году, была закреплена правовая основа преступления геноцида. Государства, присоединившиеся к Конвенции, взяли на себя обязательство принимать меры для предотвращения геноцида и наказания его виновников, подтвердив, что геноцид является преступлением, нарушающим нормы международного права, вне зависимости от того, в мирное или военное время он совершен. Характер и масштабы чудовищного преступления, совершенного в Ходжалы, показывают, что при его совершении имели место все действия, составляющие преступление геноцида, которые были отображены в данной Конвенции. Запланированный акт массовой и беспощадной бойни был совершен с целью полного уничтожения людей, живущих на этой территории, именно по причине того, что они были азербайджанцами.

Факты, связанные с игнорированием Арменией международных правовых норм, определяющих нормы поведения во время войны, всем этим не ограничиваются. Согласно требованиям международного гуманитарного права, война должна вестись лишь между вооруженными силами сторон вооруженного конфликта. Гражданское население не должно участвовать в боях и к нему должно проявляться уважение. Согласно статье 3 IV Женевской конвенции «О защите гражданских лиц во время войны», покушение на жизнь и безопасность гражданского населения, в том числе убийства различными способами, причинение увечий, жестокое обращение с населением, причинение мучений и пыток, покушение на человеческое достоинство, оскорбления и унизительные действия в отношении населения запрещаются. В статье 33 Конвенции указывается, что ни одно гражданское лицо не может быть наказано за несовершенное им правонарушение.

Однозначно запрещаются применение к гражданскому населению коллективных карательных мер, его устрашение, террористические действия и репрессии в его отношении. Согласно статье 34 данной Конвенции, также запрещается взятие гражданского населения в заложники. Однако армяне открыто продемонстрировали неуважение к этому принципу, взяв в заложники только в Ходжалы более тысячи человек. Проигнорировав эти правовые нормы, армянские вооруженные формирования прибегли к жестоким методам для уничтожения мирного населения Ходжалы. Вышеперечисленное подпадает под условия совершения преступления геноцида, предусмотренные в Конвенции «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него» от 9 декабря 1948 года.

Лица, совершившие немыслимые зверства против мирного азербайджанского населения во время захвата Ходжалы и грубо нарушившие тем самым требования Женевской конвенции, статьи 2, 3, 5, 9 и 17 «Всеобщей декларации о правах человека», требования Конвенции «О защите детей и женщин в чрезвычайных обстоятельствах и в период военных конфликтов», Конвенции «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него», до сих пор не наказаны. А безнаказанность продолжает создавать основу для совершения новых преступлений.

Армения не отступает от совершенных зверств, напротив, бессовестно оправдывает геноцид, учиненный ею против азербайджанцев, а те, кто совершил его, считаются там национальными героями. В Армении открыто проводится антиазербайджанская политика, в масштабе государства создаются идеологические основы для захвата новых азербайджанских земель. Сфальсифицированная армянская история возводится в ранг государственной политики с целью создания почвы для воспитания армянской молодежи в духе шовинизма.

Как бы ни было странно, но парламентарии ряда стран, закрывая глаза на подобный реальный геноцид, коим является Ходжалинская трагедия, превратили в предмет обсуждений легенду о «геноциде армян», и с пренебрежением отнесясь к историческим истинам, даже приняли по этому поводу несправедливые решения. Именно это является одной из причин бесплодности до настоящего времени по вине армянской стороны попыток по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Раздувая из года в год события 1915 года, когда якобы произошел «геноцид армян», и, занимаясь пропагандой этого, армянские историки и политики стремятся предать забвению в сознании мировой общественности массовое истребление азербайджанцев, которое в действительности осуществляется с начала века, и тем самым, стараются сбить ее с толку.

Азербайджанские земли до сих пор находятся под оккупацией. Армянскими палачами в угоду своим алчным целям беспощадно истреблены безвинные люди. Долгом каждого азербайджанца является добиться признания Ходжалинской трагедии международным сообществом как акта геноцида и преступления против человечности. Подобное преступление не должно повториться.

По словам, сказанным по этому поводу события Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, «Ходжалинская трагедия является одной из крупнейших человеческих трагедий XX века. Истины о Ходжалинском геноциде должны быть всесторонне доведены до внимания мировой общественности, чтобы трагедия, подобная Ходжалинской, которой нет аналогов по жестокости, более не смогла повториться ни в одном уголке мира. Должна вестись серьезная и целенаправленная работа с тем, чтобы все люди, верные идеалам гуманизма, смогли выразить свою категоричную, однозначную позицию в отношении этой трагедии».

Следует отметить, что именно после возвращения к руководству страной в июне 1993 года по настоятельному требованию народа Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева стало возможным придание политико-правовой оценки многим нашим национальным трагедиям, в том числе Ходжалинскому геноциду. По инициативе Общенационального лидера Милли Меджлис страны принял 24 февраля 1994 года Постановление «О Дне Ходжалинского геноцида». В этом документе были подробно раскрыты причины и названы виновники трагедии.

Как отмечено в распоряжении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О 20-ой годовщине Ходжалинского геноцида»: «Правда о Ходжалинском геноциде, являющемся составной частью политики этнической чистки, поэтапно осуществлявшейся армянскими шовинистическими кругами против азербайджанцев в XIX-XX веках, должна быть доведена до мировой общественности, парламентов за-рубежных стран, это в крайней степени тяжкое военное преступление, направленное против азербайджанского народа и человечности в целом, должно получить свою политико-правовую оценку в международном масштабе».

Несомненно, в этом исключительная роль принадлежит Фонду Гейдара Алиева. Фонд Гейдара Алиева уже несколько лет подряд проводит в 70 странах мира мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии. Фонд проводит конференции, вечера памяти, издает книги, буклеты, выпускает DVD-диски, снимает фильмы.





























Из года в год ширится международная кампания «Справедливость для Ходжалы», инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, председателем Азербайджанской молодежной организации России госпожой Лейлой Алиевой. В рамках кампании во всем мире проводятся сотни акций. Почти во всех странах-членах Европейского союза, а также в СНГ, Азии, Южной и Северной Америке проводятся конференции, семинары, пикеты. Благодаря этой кампании, трагедию в Ходжалы признал ряд международных форумов. По инициативе Фонда и Молодежного форума ОИС Ходжалинская трагедия была признана депутатами парламентов 31 страны как преступление против человечности. Ведущими мировыми университетами в 20 странах мира проводятся флешмобы молодежи. Наряду с этим, начался новый этап кампании – распространение петиций и обращений, выдвигающих требование по признанию этой трагедии как акта геноцида и преступления против человечности, которые адресуются главам государств и правительств, Минской группе ОБСЕ, ПАСЕ, Секретариату ООН, парламентам мира и международным организациям.

Международная кампания по информированию и агитации «Справедливость для Ходжалы», нацеленная на доведение до внимания мировой общественности истин о Ходжалинской трагедии и придание мировой общественностью этой трагедии политико-правовой и моральной оценки, успешно ведется в настоящее время тысячами добровольцев во многих странах мира.

Азербайджанское государство ведет целенаправленную и последовательную деятельность по доведению до внимания мировой общественности преступлений, совершенных против азербайджанцев армянскими национал-шовинистами, в том числе истин о Ходжалинской трагедии, деятельность по ее признанию как геноцида.

Мировая общественность, в свою очередь, уже очень хорошо осознает то, в чем заключается истина. Особая резолюция, принятая в связи с Ходжалинским геноцидом Организацией Исламского сотрудничества, является первым документом, принятым международными организациями, которая признала эту трагедию как «преступление против человечности». В Резолюции, принятой 51 страной, Ходжалинской трагедии была дана оценка как «массовому геноциду мирного населения, совершенному армянскими вооруженными силами» и «преступлению против человечности».

В настоящее время парламенты Пакистана, Мексики, Чехии, Колумбии, Боснии и Герцеговины признали Ходжалинскую трагедию как геноцид и акт преступления против Азербайджана. Кроме того, этот геноцид признал ряд штатов США.

В отличие от армянских националистов, Азербайджан не преследует цели получения от этого вопроса каких-либо политических, финансовых, территориальных и других дивидендов. Наша цель – восстановление исторической справедливости, разоблачение преступников и предание их суду мировой общественности. И поэтому угроза для мира политики этнического сепаратизма армянских национал-шовинистов, осуществляемой ими в регионе, а также их идеология ненависти и террора в отношении других народов должны быть раскрыты.

Xocalı-1992. Heydər Əliyev irsini araşdırma mərkəzi.-Bakı, 2014,.- s.41-51