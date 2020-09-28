Частичная мобилизация в Азербайджане – объявлено, кто подлежит призыву

“Сегодня соответствующим распоряжением Верховного главнокомандующего Азербайджана в стране объявлена частичная мобилизация”.

Как передает Report, об этом сказал первый заместитель начальника Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу (ГСМПВС) генерал-майор Заур Абдуллаев.

По его словам, распоряжением структурам поручается в соответствии с утвержденными программами осуществлять призыв на военную службу по мобилизации военнообязанных и выполнить мероприятия, вытекающие из военно-транспортных обязанностей:

“Во время частичной мобилизации в соответствии с утвержденными планами к комплектованию армии будут привлекаться военнообязанные первой категории – солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35, а офицеры, в зависимости от воинского звания, до 50 лет и старше”.

З.Абдуллаев также отметил, что Служба имеет полномочия на основе заказов Вооруженных сил передать требуемое число военнообязанных и военно-транспортных средств воинским частям: “От имени Службы доводим до сведения военнообязанных, чтобы после поступления им звонков и СМС они прибыли в местные управления и отделения Службы”.