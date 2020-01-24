После обретения независимости в 1747 году, основатель Карабахского ханства Панахали хан принял решение о строительстве надежной резиденции. В связи с тем, что ранее построенные крепости Баят (1748) и Шахбулаги (1752) не в полной мере отвечали современным требованиям обороноспособности, Панах хан принял решение о строительстве нового города-крепости. Местом строительства для новой резиденции было выбрано Шушинское плато. Шушинская крепость основана в 1753 год. Самое высокое место шушинского плато находится на высоте 1600 метров над уровнем моря, самое низкое – 1300 метров. Это высокогорное плато окружено глубокими обрывами, спускающимися к руслам рек Хелфели и Дашалты. Строительство крепостной стены была необходимо лишь для обороны северо-восточной части плато, которая была естественно слабо защищенной. Со времени основания, выдержавший ряд штурмов и осад, город Шуша был главной крепостью Карабаха, и, именно поэтому, среди народа этот город был известен под названием «Крепость». В соответствии со строительными традициями азербайджанского средневекового градостроения, шушинская крепость имела четверо ворот. Главные городские ворота находились в северной части города и открывались в сторону города Гянджа, поэтому они назывались Гянджинскими воротами. С западными районами Азербайджана шушинскую крепость связывали Иреванские ворота. Другие двое ворот удобно соединяли Шушу с окрестными горными селениями. Внутренняя цитадель Шуши находилась на большой возвышенности около Гянджинских ворот. Построенная Панах ханом внутренняя цитадель была дворцом, напоминающим крепость с башнями и стенами. Шуша, построенная Карабахским ханом Панахали ханом на месте древнего поселения, является редким памятником средневековой культуры, градостроительства и живой энциклопедией Карабахской архитектуры.

В 1988 году город Шуша был объявлен Государственным Историко-архитектурным заповедником Азербайджанской Республики.

