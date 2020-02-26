20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı’ndan 28 yıl geçiyor

Ermenistan askeri birlikleri 26 şubat 1992 yılında 7 bin nüfuslu Hocalı şehirinde soykırım gerçekleştirdi. Kanlı katliam zamanı 613 kişi öldürüldü, bin kişi aldığı kurşun yaraları sonucu engelli oldu. Kanlı facida 106 kadın, 63 çocuk 70 yaşlı insan öldürüldü. 8 aile tamamen yok edildi. 25 çocuk her iki ebeveyinini kaybetti. Hocalı Soykırımı’nda bin 275 kişi esir alındı. Onlardan 150’sinden ise henüz hiçbir haber yok.

Tüm bunlar Ermeni askerleri tarafından acımasızca ve akılalmaz derecede vahşilikle gerçekleşti. Hocalı saldırısına binbaşı Seyran Ohanyan komutasında Sovyetler ordusu 366. Alay 2. taburu, Yevgeni Nobikihin komutasında 3. tabur ve alay bünyesindeki 50’den fazla ermeni subay ve astsubay katıldı

Şehir ahalisi saldırılardan kacarken önceden yapılan pusularda katle yetirildi.

Rusya “Memorial” hukuk savunma merkezi verilerine göre, 4 gün içerisinde yalnız Ağdam’a Hocalı’da öldürülmüş 200 Azerbaycan’lının cesedi getirildi. Cesetlerde hakaret izlerine raslandığı belirtildi.

181 cesede yapılan otopside (13 çocuk, 130 erkek ve 51 kadın) 151 kişinin gülle yaralanması, 20 kişinin şarapnel isabet etmesi, 10 kişinin ise ezici alet yaraları sonucu yaşamını kaybettikleri belirlendi.

Ermeniler sağ kalmış insanlar üzerinde hakaret edici eylmeler gerçekleştirerek, kafa derisini soymak, kafa ve diğer organlarını kesmek, çocukların gözlerini çıkarmak, hamile kadınlarının karınlarını delmek gibi akıl almaz vahşete imza attılar.

Acımasız katlim, Rus, Gürücü, İngilis, Alman ve diğer ülkelerden olan olay tanığı gazetecileri şoka uğrattı.

Bu gün Emenistan devlet yönetiminde olan Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan ve Robert Kocaryan yaşanan soykırımın suçluları olarak uluslararası yargının önüne çıkması gerekir.

Hocalı Soykırımı artık dünyanın birkaç ülkesinin parlamentosu tarafından tanınıyor.