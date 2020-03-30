31 Марта – День Геноцида Азербайджанцев (ФОТО)

Подписанными в 1813 и 1828 годах Гюлистанским и Туркманчайским договорами была заложена основа расчленения азербайджанского народа и раздела наших исторических земель, а на последующем этапе начался процесс отчуждения данных земель. В короткий срок было осуществлено массовое переселение армян на азербайджанские земли.

Несмотря на то, что армяне, расселенные на территориях Иреванского, Нахчыванского и Карабахского ханств, составляли меньшинство в сравнении с проживавшими там азербайджанцами, им, тем не менее, удалось добиться при попечительстве своих покровителей создания административного деления под названием «Армянская область». Искусственное территориальное деление, на самом деле, создало условия для изгнания азербайджанцев со своих земель, осуществления политики геноцида против азербайджанского народа. Для реализации идеи «Великой Армении» на азербайджанских землях началась фальсификация истории армянского народа. Искажение истории Азербайджана и всего Кавказа составляло важную часть этой деятельности.

Воодушевленные химерической идеей создания «Великой Армении», армянские захватчики учинили в 1905-1907 годах массовые расправы над азербайджанцами. Начавшиеся в Баку массовые расправы, совершаемые армянами, охватили Азербайджан и азербайджанские села на территории нынешней Армении. Были разрушены сотни населенных пунктов, зверски убиты тысячи азербайджанцев.

Умело воспользовавшись Первой мировой войной, произошедшими в России февральским и октябрьским переворотами 1917 года, армяне на сей раз попытались реализовать свои коварные намерения под большевистским флагом. С марта 1918 года Бакинская коммуна под лозунгом борьбы с контрреволюционерами реализовала план очистки Бакинской губернии от азербайджанцев.

В те дни десятки тысяч мирных жителей в городе Баку, а также входивших в Бакинскую губернию Шамахе, Губе и других городах и уездах были убиты именно из-за их этнической и религиозной принадлежности, разрушены населенные пункты, стерты с лица земли памятники культуры, мечети и кладбища. Впоследствии еще более озверевшие армянские националисты продолжили нечеловеческие деяния, учинили массовые убийства, грабежи и этнические чистки в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване, Иреване и других регионах.

После создания Азербайджанской Демократической Республики мартовским событиям 1918 года было уделено особое внимание, 15 июля Совет министров принял постановление о создании Чрезвычайной следственной комиссии для расследования данной трагедии. Комиссия расследовала мартовский геноцид, на первоначальном этапе – злодеяния, учиненные в Шамахе, тяжкие преступления, совершенные армянами на территории Иреванской губернии. Для доведения до мировой общественности этих реалий при Министерстве иностранных дел была создана специальная структура. 31 марта дважды – в 1919 и 1920 годах отмечалось Азербайджанской Демократической Республикой как день общенациональной скорби. По сути это явилось первой попыткой дать политическую оценку совершенному против азербайджанцев геноциду и продолжавшемуся более века процессу оккупации наших земель. Однако после падения Демократической Республики данный процесс был прекращен, расследование до конца произошедших событий и дача им политико-правовой оценки предотвращены. Лишь спустя 80 лет – в Указе «О геноциде азербайджанцев», подписанном Президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года, этим чудовищным событиям была дана адекватная политическая оценка и 31 марта объявлено «Днем геноцида азербайджанцев». В Указе говорилось: «Все происходившие в ХIХ-ХХ веках трагедии Азербайджана, сопровождаясь захватом земель, являлись различными этапами продуманной и планомерно осуществляемой армянами политики геноцида против азербайджанцев. Были попытки дать политическую оценку только одному из этих событий – мартовской резне 1918 года. Азербайджанская Республика, как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики, в качестве логического продолжения решений, которые АДР не смогла до конца претворить в жизнь, считает своим долгом дать политическую оценку событиям геноцида».

Общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал в связи с 31 марта – «Днем геноцида азербайджанцев»: «Доведение до государств мира, влиятельных международных организаций на основе реальных аргументов и фактов правды о совершенном против нашего народа геноциде, изменение ложных представлений, сформировавшихся в результате фальшивой армянской пропаганды, достижение того, чтобы ему была дана политико-правовая оценка, как бы это ни было трудно, должны продолжаться и сегодня и в будущем как почетное и священное дело. Это священный долг нынешнего поколения перед памятью жертв геноцида».

Благодаря исследованиям, проведенным в последние годы в этой области, были собраны многочисленные новые факты и документы. Обнаруженное в городе Губа массовое захоронение является одним из кровавых свидетельств этой трагедии. В апреле-мае 1918 года только в Губинском уезде полностью были уничтожены 167 сел. Захоронение, связанное с Губинским геноцидом, было обнаружено 5 апреля 2007 года при проведении на этой территории земляных работ. В 2009 году распоряжением Кабинета Министров был утвержден «План мероприятий по увековечению памяти жертв массовой расправы в Губинском районе», принято решение о возведении монументального мемориального комплекса на территории, где находится обнаруженное массовое захоронение, и проведении здесь работ по благоустройству. С июля 2007 года сотрудники Института археологии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана приступили к широкомасштабным исследовательским работам на месте массового захоронения, которые завершились в сентябре 2008 года. В результате исследования было установлено, что захоронение связано с геноцидом, совершенным в 1918 году армянами против мирного местного населения. В результате исследовательских работ в захоронении были обнаружены останки более 400 человеческих тел. Свыше 50 из них принадлежат детям, более 100 – женщинам, остальные – в основном пожилым мужчинам. Было установлено, что в месте захоронения были беспощадно убиты и зарыты в землю не только азербайджанцы, но и компактно проживавшие в Губе лезгины, евреи, таты и представители других этнических групп.

18 сентября 2013 года состоялось открытие созданного на этой территории Губинского мемориального комплекса геноцида. Выступая на церемонии, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал: «В связи с тем, что в советские времена история была сфальсифицирована, эту правду от нас скрывали. Долгие годы бандиты, пролившие кровь азербайджанского народа, – их проклятые имена указаны там – Шаумян и ему подобные преподносились нам как герои. Считаю, что это большая трагедия. Так как многие годы элементы, которые с беспощадностью чинили зверства против нашего народа, в советской истории представлялись как герои, в их честь устанавливались памятники. Только в период независимости мы восстановили истинную справедливость. Очистили наш прекрасный город, наш Баку от этих памятников, и сегодня на тех местах созданы красивые парки, в том числе парк Сахиль. То есть история, справедливость восторжествовали. Сегодня мы возвращаемся к своей истории. Мы знаем, должны знать все моменты истории. Молодое поколение также должно знать, с какими бедствиями столкнулся наш народ в прошлом».

18 января 2018 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение: «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года». В Распоряжении говорится: «Выявленные исторические факты доказали, что география кровавых акций, осуществленных армянскими националистами в марте-апреле 1918 года и на последующих этапах, является более обширной, а число жертв трагедии многократно больше».

Азербайджанский народ и государство всегда высоко чтят память жертв геноцида, призывают весь мир извлечь урок из этих исторических событий для того, чтобы увидеть подлинное лицо армянского фашизма.













