31 مارس – يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين

هُناكَ بَعْضُ الأَيَّامِ يَبْقَى وَ لا يُنْسَى فِي ذاكِرَةِ النَّاسِ وَ الشُّعُوبِ. مِنْها الأَيَّامُ السَّعِيدَةُ وَ مِنْها الأَيَّامُ الـحَزِينَة. سَنَتَحَدَّثُ اليَوْمَ عنْ إِحْدَى هذِهِ الأَيَّامِ الـحَزينَةِ. اليَومُ الحادِي وَ الثَّلاثُونَ مِن شَهْرِ مارِسِ فِي سَنَةِ أَلْفٍ وَ تِسْعُمِئَةٍ وَ ثَـمانِـي عَشَرَ هُوَ يَوْمٌ لَنْ يُنْسَى فِي تارِيخِ آذَرْبايْـجانَ.

قامَتْ مَـجْمُوعاتُ الدَّاشْناقِ الـمُسَلَّحَةُ الأَرْمَنِيَّةُ بِإِبادَةٍ جَماعِيَّةٍ فِي أَراضِي آذَرْبَايْجانَ. مِنْ هذِهِ الأَراضِي مُدُنُ باكُو وَ شَـماخِي وَ قُوبا وَ خاجْمازَ وَ لَنْكَرانَ وَ حاجِيقابُولَ وَ زَنْقَزُورَ وَ قاراباغَ وَ نَـخْشَوانَ وَ غَيْرَها.

قُتِلَ فِي نَتِيجَةِ هذِهِ الإِبادَةِ الجماعِيَّةِ حَوالِي إِثْنا عَشَرَ أَلْفَ آذَرْبايْـجانِيٍّ وَ فُقِدَ عَشَرَاتُ آلافٍ مِنَ الـمُواطِنِينَ الآذَرْبايْـجانِيِّينَ بِناءً عَلَى الـمَصادِرِ الرَّسْمِيَّةِ.

أَثْناءَ هذِهِ الإِبادَةِ الَّتِـي دامَتْ ثلاثَةَ أَيَّامٍ داهَمَ الـمَجْمُوعاتُ الـمُسَلَّحَةُ الأَرْمَنِيَّةُ إِلَى الأَحْياءِ الَّتِـي يَعِيشُ فِيها الآذَرْبَايْـجانِيُّونَبِـمُساعَدَةِ البُلْشِفِيِّينَ.

بِسَبَبِ هذِهِ الإِبادَةِ الـجَماعِيَّةِ أُعْلِنَ هذا اليَومُ كَيَوْمِ الـحُزْنِ العامِّ لِلشَّعْبِ الآذَرْبَايْـجانِيِّ فِي سَنَتَيِّ أَلْفٍ وَ تِسْعُمِئَةٍ وَ تِسْعَ عَشَرَ وَ أَلْفٍ وَ تِسْعُمِئَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ قِبَلِ الـجُمْهُورِيَّةِ الشَّعْبِيَّةِ الآذَرْبايْـجانِيَّةِ. و لكِنَّ مَعَ مَرِّ الزَّمَنِ نُسِيَ هذا اليَوْمُ الـمُحْزِنُ.

اليَوْمَ السَّادِسَ وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ مارِس فِي سَنَةِ أَلْفٍ وَ تِسْعُمِئَةٍ وَثَـمانِي وَ تِسْعِينَبِـمَرسومِ رَئِيسِ جُمْهُورِيَّةِ آذَرْبَيْجانَ حَيْدَر عَلِيِّيف أُعلِنَ اليَومُ الحادِي وَ الثَّلاثُونَ مِن شَهْرِ مارِسِ كَيَوْمِ الإِبادَةِ الـجَماعِيَّةِ العامَّةِ لِلشَّعْبِ الآذَرْبَايْـجانِيِّ مَرَّةً أُخْرَى.

