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Naxcivan

Cо дня Агдабанского геноцида прошло 28 лет

Сегодня очередная годовщина Агдабанского геноцида.

Как сообщает Nakhchivantoday, с тех кровавых событий минуло 28 лет.

В ночь с 7-го на 8-ое апреля 1992 года состоящее из 130-ти домов село Агдабан Кельбаджарского района было полностью сожжено армянами и стерто с лица земли.

779 мирных жителей села подверглись нечеловеческим пыткам, были убиты 67 человек, 8 из них – старики в возрасте 90100 лет, двое – малолетние дети, 7 женщин сожжены заживо.

Как очередное проявление осуществляемой армянами политики вандализма против нашего культурного наследия, были уничтожены рукописи поэта Гурбана Агдабанлы и одного из мастеров классической ашугской поэзии Деде Шемшира.

Первым дав данной трагедии правовую и политическую оценку, общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал события в Агдабане величайшим преступлением против человечества и охарактеризовал их как позор для всего человечества. 

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